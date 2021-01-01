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  1 января 2021
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 77126

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 31 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 77126 (+66).

По данным Минздрава, новые случая выявлены в 9 регионах страны.

Общее количество вылеченных пациентов составило 75 112 человек (+169), а показатель выздоровления - 98%.

Из 1400 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 159 находятся в критическом состоянии, а 32 - в критическом.

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