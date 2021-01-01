Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 77126

- Узбекистан, общество
- 15:28, 01 января 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 31 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 77126 (+66).
По данным Минздрава, новые случая выявлены в 9 регионах страны.
Общее количество вылеченных пациентов составило 75 112 человек (+169), а показатель выздоровления - 98%.
Из 1400 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 159 находятся в критическом состоянии, а 32 - в критическом.