В России за сутки умерли 536 заболевших COVID-19

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки скончались 536 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего в начала эпидемии в стране скончались 57 555 человек. За весь период в России выявили 3 186 336 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 580 138 заболевших.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 81,47 млн человек, из них более 1,78 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 83,5 млн человек, 1,8 млн скончались.

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 19,7 млн зараженных. Индия находится на втором месте (10,2 млн), на третьем — Бразилия (7,6 млн), на четвертом — Россия (3,1 млн), на пятом — Франция (2,6 млн). Более 2 млн заражений зафиксировали также в Великобритании, Турции, Италии; более 1,9 млн заболевших — в Испании.