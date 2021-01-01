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  1 января 2021
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Во Франции ужесточили ограничения по коронавирусу в 15 регионах

CentralAsia (CA) -  Власти Франции со 2 января ужесточают комендантский час в 15 департаментах, наиболее затронутых пандемией коронавируса. Об этом объявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, передает Franceinfo.

Сейчас комендантский час там начинается с 20:00, однако с субботы он будет действовать с 18:00. Новые ограничения вводятся в департаментах Верхние Альпы, Приморские Альпы, Арденны, Ду, Юра, Марна, Верхняя Марна и других.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции общее количество случаев коронавируса достигло 2,67 млн., смертельных случаев 27,9 тыс.

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