[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава BioNTech допустил сбои с поставками вакцины

CentralAsia (CA) -  Немецкая биоинжиниринговая компания BioNTech работает над наращиванием производства вакцины от коронавируса, поскольку в поставках препаратов от других производителей могут быть сбои. Об этом глава BioNTech Угур Шахин заявил в интервью Spiegel.

«Сейчас это не выглядит радужно. Есть пробел из-за недостатка других одобренных вакцин, и мы должны заполнить его нашим собственным препаратом», — сказал он. Шахин также заверил, что Германия получит достаточно вакцины.

Комментируя тот факт, что США заказали в два раза больше доз, чем ЕС, Шахин указал, что процесс заказа вакцины в Евросоюзе не такой быстрый. При этом, как отметил глава BioNTech, его удивило то, что ЕС заключил контракты с поставщиками, вакцины которых появятся не раньше конца 2021 года. По мнению Шахина, это могло быть связано с ощущением, что ситуация с коронавирусом будет под контролем.

Ранее Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины совместного производства Pfizer и BioNTech от коронавируса. Это позволит государствам наладить импорт вакцины, ускорить свои регуляторные процедуры, а международным организациям — закупить препарат для нуждающихся стран. Ранее вакцину одобрила Еврокомиссия, в конце декабря жителей ЕС начали прививать этим препаратом.

В США в середине декабря разрешили использовать вакцину американской компании Moderna. Она показала эффективность 94%, а при тяжелых случаях — до 100%.

print
  • Пусть монголы будут счастливы и процветают под властью Вечного Синего Неба, - президент Х.Баттулга (видео)
  • В США умер самый известный серийный убийца, жертвами которого стали 90 человек
  • Эмомали Рахмон поздравил граждан Таджикистана с Новым годом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com