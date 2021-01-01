Глава BioNTech допустил сбои с поставками вакцины

CentralAsia (CA) - Немецкая биоинжиниринговая компания BioNTech работает над наращиванием производства вакцины от коронавируса, поскольку в поставках препаратов от других производителей могут быть сбои. Об этом глава BioNTech Угур Шахин заявил в интервью Spiegel.

«Сейчас это не выглядит радужно. Есть пробел из-за недостатка других одобренных вакцин, и мы должны заполнить его нашим собственным препаратом», — сказал он. Шахин также заверил, что Германия получит достаточно вакцины.

Комментируя тот факт, что США заказали в два раза больше доз, чем ЕС, Шахин указал, что процесс заказа вакцины в Евросоюзе не такой быстрый. При этом, как отметил глава BioNTech, его удивило то, что ЕС заключил контракты с поставщиками, вакцины которых появятся не раньше конца 2021 года. По мнению Шахина, это могло быть связано с ощущением, что ситуация с коронавирусом будет под контролем.

Ранее Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины совместного производства Pfizer и BioNTech от коронавируса. Это позволит государствам наладить импорт вакцины, ускорить свои регуляторные процедуры, а международным организациям — закупить препарат для нуждающихся стран. Ранее вакцину одобрила Еврокомиссия, в конце декабря жителей ЕС начали прививать этим препаратом.

В США в середине декабря разрешили использовать вакцину американской компании Moderna. Она показала эффективность 94%, а при тяжелых случаях — до 100%.