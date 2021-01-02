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  2 января 2021
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Минздрав Таджикистана заявил об отсутствии новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за минувшие сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, заявили в Министерстве здравоохранения.

На 1 января COVID-19 в Таджикистане всего коронавирусом заразились 13 296 человек, из них выздоровели 12 894 пациента, или 97,0% инфицированных, скончались 90 человек, говорится в сообщении.

Кроме того, 312 человек с легкими признаками этой болезни находятся дома на амбулаторном лечении под присмотром врачей.

Коронавирус в Таджикистане
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