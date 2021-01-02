В Монголии число зараженных коронавирусом увеличилось до 1242 человек

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в Монголии проведено 11 152 ПЦР теста на коронавирус и выявлено 22 новых случая. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Также за сутки от коронавируса выздоровели еще 18 пациентов.

Из 22 новых случаев 7 — пассажиры рейса Франкфурт — Улан-Батор, остальные местные случаи передачи.

По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1242, из которых 855 вылечились, 377 пациентов находятся на лечении в больницах.

Коронавирус в Монголии

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