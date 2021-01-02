[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии число зараженных коронавирусом увеличилось до 1242 человек

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии проведено 11 152 ПЦР теста на коронавирус и выявлено 22 новых случая. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Также за сутки от коронавируса выздоровели еще 18 пациентов.

Из 22 новых случаев 7 — пассажиры рейса Франкфурт — Улан-Батор, остальные местные случаи передачи.

По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1242, из которых 855 вылечились, 377 пациентов находятся на лечении в больницах.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В России за сутки умерли 536 заболевших COVID-19
  • Великобритания завершила процесс Brexit и покинула Евросоюз
  • Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com