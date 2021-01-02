Фото — Таинственный монолит появился в Канаде

CentralAsia (CA) - Таинственный металлический монолит появился вдоль береговой линии в Торонто, сообщает 1 января телеканал CTV News.



Монолит высотой 3,5 метра появился до утра четверга в городском районе Хамбер-Бей-Шорс.



Это сооружение, напоминающее другие, найденные по всему миру, включая пустыню в штате Юта и Румынию в последние месяцы, мгновенно стало известным в сообществе.

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В свою очередь городские власти сообщили, что им известно об этой конструкции, но не знают, как, когда и кто ее установил.



Ранее несколько сверкающих монолитов появились в Германии, Нидерландах, США, Румынии, Великобритании и Боливии. Похожую находку обнаружили и в Испании, однако там монолит уже упал.