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  2 января 2021
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Фото — Таинственный монолит появился в Канаде

CentralAsia (CA) -  Таинственный металлический монолит появился вдоль береговой линии в Торонто, сообщает 1 января телеканал CTV News.

Монолит высотой 3,5 метра появился до утра четверга в городском районе Хамбер-Бей-Шорс.

Это сооружение, напоминающее другие, найденные по всему миру, включая пустыню в штате Юта и Румынию в последние месяцы, мгновенно стало известным в сообществе.


В свою очередь городские власти сообщили, что им известно об этой конструкции, но не знают, как, когда и кто ее установил.

Ранее несколько сверкающих монолитов появились в Германии, Нидерландах, США, Румынии, Великобритании и Боливии. Похожую находку обнаружили и в Испании, однако там монолит уже упал.

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