В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 747 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 2 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 118;

- Павлодарская область - 113;

- город Нур-Султан - 67;

- Атырауская область - 65;

- Костанайская область - 60;

- Акмолинская область - 58;

- Северо-Казахстанская область - 58;

- Алматинская область - 47;

- Карагандинская область - 40;

- Восточно-Казахстанская область - 38;

- Западно-Казахстанская область - 35;

- Жамбылская область - 15;

- Мангистауская область - 14;

- Актюбинская область - 10;

- город Шымкент - 4;

- Туркестанская область - 3;

- Кызылординская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 156 220 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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