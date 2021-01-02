В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 747 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 2 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 118;
- Павлодарская область - 113;
- город Нур-Султан - 67;
- Атырауская область - 65;
- Костанайская область - 60;
- Акмолинская область - 58;
- Северо-Казахстанская область - 58;
- Алматинская область - 47;
- Карагандинская область - 40;
- Восточно-Казахстанская область - 38;
- Западно-Казахстанская область - 35;
- Жамбылская область - 15;
- Мангистауская область - 14;
- Актюбинская область - 10;
- город Шымкент - 4;
- Туркестанская область - 3;
- Кызылординская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 156 220 случаев коронавируса.