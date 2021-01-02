В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 532 человека за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 143 607 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 18 320;
- Алматы - 17 044;
- Нур-Султан - 16 955;
- Атырауская область - 12 481;
- Карагандинская область - 11 470;
- Западно-Казахстанская область - 8026;
- Северо-Казахстанская область - 8003;
- Павлодарская область - 7733;
- Костанайская область - 7254;
- Акмолинская область - 6423;
- Алматинская область - 5915;
- Шымкент - 5299;
- Жамбылская область - 4700;
- Актюбинская область - 3567;
- Мангистауская область - 3559;
- Туркестанская область - 3535;
- Кызылординская область - 3323.
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