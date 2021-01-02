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  2 января 2021
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В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 532 человека за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 143 607 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 18 320;

- Алматы - 17 044;

- Нур-Султан - 16 955;

- Атырауская область - 12 481;

- Карагандинская область - 11 470;

- Западно-Казахстанская область - 8026;

- Северо-Казахстанская область - 8003;

- Павлодарская область - 7733;

- Костанайская область - 7254;

- Акмолинская область - 6423;

- Алматинская область - 5915;

- Шымкент - 5299;

- Жамбылская область - 4700;

- Актюбинская область - 3567;

- Мангистауская область - 3559;

- Туркестанская область - 3535;

- Кызылординская область - 3323.

Коронавирус в Казахстане
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