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  2 января 2021
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Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения
Канэ Танака
Канэ Танака

CentralAsia (CA) -  Японская долгожительница, старейший живущий человек на Земле с 22 июля 2018 года Канэ Танака сегодня, 2 января отмечает свой 118-день рождения.

Танака родилась 2 января 1903 года в деревне Кадзуки. Канэ была седьмой из восьми детей Кумакити и Кумы Оты. Она являлась недоношенным ребёнком и питалась молоком кормилицы.

В ноябре прошлого года японская газета «Майнити симбун» сообщила, что старейшая жительница Земли в мае 2021 года должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.

Планируется, что 11 мая Танака с факелом преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске. Танака должна была принять участие в эстафете 2020 года, которая была приостановлена из-за пандемии.

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