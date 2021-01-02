В Таджикистане родилась пятерня

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CentralAsia (TJ) - 30-летняя жительница Кубодиенского района Хатлонской области Дилноза Мамадова, у которой уже было двое детей, ждала третьего ребенка, но накануне Нового года родила сразу пятерых детей – двух мальчиков и трех девочек.



Как сообщает радио Озоди, роды принимали врачи Республиканского роддома в городе Душанбе и по их словам, состояние детей удовлетворительное. Дилноза Мамадова два месяца находилась под наблюдением врачей, и последние 20 дней перед родами – в стационаре роддома.



Мамад Бобоев, дедушка новорожденных сообщил, что мальчикам дали имена Хасан и Хусейн, а девочкам – Фатима, Зухра и Хадича.



Рождение сразу пятерых детей – большая редкость. По статистике, вероятность зачать пятерню естественным путем составляет 1 к 60 миллионам. В Таджикистане прошлом были случаи рождения тройняшек и четверни. Закона о поощрении женщин, родивших более трех детей, в Таджикистане нет. Однако власти и отдельные граждане оказывают таким матерям материальную помощь. Во всяком случае в 2015 году 26-летняя жительница Душанбе Гулшан Маджнунова, ставшая мамой четырех малышей, получила в подарок от государства полностью обустроенную трехкомнатную квартиру.



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