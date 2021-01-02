Эмомали Рахмон заявил, что коронавирус в Таджикистане почти сошел на нет

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана в своем Новогоднем обращении к народу страны отметил, что ушедший 2020-год войдет в историю человечества, как один из самых тяжелых во всех смыслах этого слова год.



Президент заявил, что несмотря на отрицательное влияние внешних факторов, особенно распространению коронавируса, что привело к значительному снижению роста мировой экономики, в том числе в Таджикистане, в результате своевременно осуществленных правительством страны мер, устойчивое развитие национальной экономики в целом было обеспечено, а в жизни общества и в различных сферах экономики продолжились положительные сдвиги и изменения.



По словам главы государства, в 2020 году правительство страны мобилизовало все имеющиеся ресурсы на создание благоприятных условий для достойной жизни граждан, сообщает пресс-служба главы государства.



«Наряду с этим хочу подчеркнуть один важный вопрос: хотя инфекционное заболевание – коронавирус в нашей стране почти сошел на нет, мы и в дальнейшем должны сохранять бдительность и быть начеку, не предаваться беспечности и халатности, должны четко соблюдать рекомендации врачей и специалистов, правила личной и общественной гигиены. Потому что рост заболеваемости людей этой болезнью в некоторых странах мира принимает новый оборот», - цитирует Рахмона Asia-Plus.



Далее глава государства отметил, что, согласно анализу специалистов, экспертов ведущих международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, 2021 год будет в масштабах планеты одним из тяжелейших годов с точки зрения продовольственной безопасности за последние 100 лет.



Также в этом году более 270 миллионов людей в десятках стран в результате острого экономического и финансового кризиса, стремительного упадка производства, невиданного роста безработицы, дефицита пищевых продуктов и повышения цен столкнутся с голодом и нищетой.



«Это побуждает нас к тому, чтобы мы уже сейчас начали всесторонние подготовительные работы по весеннему севу, рациональному и плодотворному использованию каждой пяди пахотных земель, в том числе приусадебных и президентских участков, необходимо придавать первостепенное значение вопросу использования качественных семян для максимально большего производства сельскохозяйственной продукции, обеспечения продовольственной безопасности и удовлетворения потребностей населения в пищевых продуктах», - отметил Эмомали Рахмон.



Ранее Министерство здравоохранения Таджикистана заявило, что за минувшие сутки в стране не зарегистрировано новых случаев коронавируса.



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