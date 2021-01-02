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  2 января 2021
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 3,2 млн

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрирован 26 301 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 января сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 889 (14,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 3 212 637 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 91,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 386 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 658 610 человек.

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