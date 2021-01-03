В Монголии за сутки от COVID-19 выздоровели еще 14 пациентов

CentralAsia (MNG) - За последние сутки в Монголии от коронавирусной инфекции вылечились 14 человек. Об этом 3 января на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Также за сутки проведено 5807 ПЦР тестов на коронавирус и выявлен 21 новый случай.

По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1263, из которых 869 вылечились, 384 пациента находятся на лечении в больницах.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения