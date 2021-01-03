Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13,3 тыс. человек

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также 271 человек с лёгкими признаками этой болезни находится дома на амбулаторном лечении под присмотром врачей, говорится в сообщении.

Общее количество зараженных с начала пандемии в Таджикистане достигло 13 300 человек, из них выздоровели 12 939 пациентов, скончались 90 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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