Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13,3 тыс. человек

- Таджикистан, общество
- 9:56, 03 января 2021
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также 271 человек с лёгкими признаками этой болезни находится дома на амбулаторном лечении под присмотром врачей, говорится в сообщении.
Общее количество зараженных с начала пандемии в Таджикистане достигло 13 300 человек, из них выздоровели 12 939 пациентов, скончались 90 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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