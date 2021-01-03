На утро 3 января в Казахстане коронавирус выявлен у 714 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 714 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 3 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 103;
- Павлодарская область - 92;
- Атырауская область - 81;
- город Нур-Султан - 63;
- Акмолинская область - 59;
- Костанайская область - 59;
- Северо-Казахстанская область - 57;
- Алматинская область - 49;
- Восточно-Казахстанская область - 41;
- Карагандинская область - 40;
- Западно-Казахстанская область - 31;
- Мангистауская область - 11;
- Туркестанская область - 9;
- Жамбылская область - 8;
- Кызылординская область - 7;
- Актюбинская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 156 934 случая коронавируса.