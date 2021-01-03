На утро 3 января в Казахстане коронавирус выявлен у 714 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 714 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 3 января сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- город Алматы - 103;

- Павлодарская область - 92;

- Атырауская область - 81;

- город Нур-Султан - 63;

- Акмолинская область - 59;

- Костанайская область - 59;

- Северо-Казахстанская область - 57;

- Алматинская область - 49;

- Восточно-Казахстанская область - 41;

- Карагандинская область - 40;

- Западно-Казахстанская область - 31;

- Мангистауская область - 11;

- Туркестанская область - 9;

- Жамбылская область - 8;

- Кызылординская область - 7;

- Актюбинская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 156 934 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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