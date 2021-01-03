За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел 351 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 351 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 143 958 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 18 428;
- Алматы - 17 044;
- Нур-Султан - 17 010;
- Атырауская область - 12 510;
- Карагандинская область - 11 497;
- Западно-Казахстанская область - 8030;
- Северо-Казахстанская область - 8030;
- Павлодарская область - 7760;
- Костанайская область - 7263;
- Акмолинская область - 6446;
- Алматинская область - 5936;
- Шымкент - 5299;
- Жамбылская область - 4700;
- Актюбинская область - 3569;
- Мангистауская область - 3564;
- Туркестанская область - 3547;
- Кызылординская область - 3325.
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