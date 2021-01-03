В Австралии изменили текст гимна в память об аборигенов

CentralAsia (CA) - В Австралии изменили строку гимна в память об истории коренного населения. Премьер-министр страны официально объявил, что его соотечественникам отныне следует петь «мы едины и свободны», а не «мы молоды и свободны». Об этом сообщает телеканал Euronews.



140 лет назад эти слова были написаны по отношению к английским переселенцам, прибывшим в Австралию в ходе ее колонизации в XVIII веке. При том что до того в течение десятков тысяч лет на континенте жили аборигены.



«В гимне речь идет о нас, о том, кто мы, кем хотим быть. Мы сильная и динамичная либеральная демократия. Мы живем на вечной земле древних народов, коренного населения. Нас объединяет общая история более 300 национальных этнических и языковых групп. Насколько хороша Австралия? Наш гимн должен отражать это и, как мне кажется, внесенные изменения, о которых мы сегодня объявили, помогают добиться поставленной цели», - сказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.



Правозащитники по-прежнему заявляют о неравенстве в стране как наследии ее колониального прошлого. Сегодня смертность среди детей младше пяти лет среди аборигенов в два раза выше, чем в среднем по Австралии. За последние тридцать лет более 400 представителей коренного населения погибли в ходе задержания полицией.



От властей ждут смены и еще одного национального символа. Ежегодно в стране проходят протесты 26 января в День Австралии, который аборигены именуют «днем вторжения». Выбор даты обусловлен прибытием 26 января 1788 года Первого флота и провозглашением над восточным побережьем британского суверенитета.

