5 модных оттенков, которые будут носить все. Стилисты назвали тренды 2021 года

CentralAsia (CA) - По мнению опрошенных американским журналом Health экспертов в 2021 году в моде будут ненатуральные цвета волос.



Дымчатый синий



Так, ведущий стилист Clairol professional и Wella Colorcharm Оливер Адамс, утверждает, что в 2021 году модными станут дымчатые оттенки.



«Сохранится мода на необычные, экзотические цвета волос, однако в 2021 году мода будет меняться в сторону более сероватых, дымчатых оттенков, таких как угольно-серый и синий», - сказал Адамс в интервью американскому журналу Health. Дымчатый синий цвет отлично смотрится на волнистой укладке, которая подчеркнет тонкие оттенки цвета, одновременно немного сглаживая его, пишет издание.

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Металлический золотой



Мастер парикмахерского искусства Фредерик Феккай рекомендует носить в 2021 году металлический золотой цвет, особенно если волосы кудрявые. В интервью Health он сказал, что такой цвет освежит лицо и подчеркнет кудряшки.

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Пряди оттенка красного вина



В 2021 году в моде будет насыщенный оттенок красного вина. Оливеру Адамсу очень нравятся «яркие и насыщенные красные оттенки, такие как темная вишня и мерло с переходом в бордовый». «Если у вас от природы рыжий цвет волос или вы брюнетка, желающая поэкспериментировать, темно-красные оттенки однозначно придадут вам сексуальности», - говорит он.

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Платиновый блонд



Фредерик Феккай призывает тех, кто носит короткие волосы, в новом году поиграть с платиновым блондом. Этот классический оттенок волос никогда по-настоящему не выходит из моды, и это отличный способ скрыть седые волоски, которые вы, вероятно, не хотите видеть. Милые аксессуары, такие как заколки и ободки придадут образу дополнительную пикантность. Что касается более длинных волос, Адамс рекомендует окрашивание бейбилайтс или балаяж, чтобы ваш платиновый блонд не требовал особого ухода.

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Лавандовый оттенок



Поскольку этот оттенок является еще менее естественным, нежели платиновый блонд, по мнению Феккая, он подходит самым смелым. Свежий, женственный и немного «хулиганский», оттенок лаванды позволяет сгладить черты лица — и он приковывает к себе взгляды, особенно если стильная стрижка под мальчика.