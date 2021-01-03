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  3 января 2021
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В США самолет упал на жилой дом. Есть погибшие

CentralAsia (CA) -  В американском штате Мичиган небольшой самолет упал на жилой дом, погибли три человека сообщает телеканал Fox 2 со ссылкой на заявление шерифа округа Майка Бушара.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия погибли пилот и два пассажира самолета. Жильцы дома, в который врезался самолет, покинули здание, о пострадавших среди них не сообщается.

Расследование инцидента продолжается.

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