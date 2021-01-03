Daily Mail: 6 продуктов из супермаркета, которые могут защитить от тяжелого течения коронавируса

CentralAsia (CA) - В будущем коронавирус останется угрозой для общества. Ученые ищут способы, с помощью которых возможно снизить риск заражения и предотвратить серьезные симптомы, если заражение все же произошло.



Один из путей, рассматриваемых исследователями - это наука о продуктах питания и питательных веществах, и научные испытания и исследования показывают, что различные продукты из супермаркета в состоянии внести вклад в борьбу с коронавирусом, пишет британское издание Daily Mail.



Daily Mail рассматривает шесть продуктов, которые продаются в супермаркете, и которые, по мнению различных групп экспертов, являются полезными в борьбе с пандемией коронавируса.



Тунец



Тунец, свежий или консервированный, является чрезвычайно популярным продуктом, который едят во всем мире. Он издавна считается хорошим источником витамина B12, имеет высокое содержание омега-3 и белка, но его роль в борьбе с коронавирусом еще предстоит рассмотреть. В научной статье, опубликованной в журнале Food Chemistry, рассматривались белки, полученные из тунца, и их роль в предотвращении коронавирусной инфекции. Исследователи из Бохайского университета в Китае изучили пептиды, состоящие из тех же строительных блоков, что и белки, но меньшего размера полученные из тунца. Они использовали компьютерные системы, чтобы смоделировать, как 142 пептида, образующиеся при переваривании тунца организмом, вступают в реакцию с двумя ключевыми аспектами коронавирусной инфекции - ферментом Mpro и рецептором ACE2.



ACE2 называют дверью, через которую коронавирус попадает в клетки человека — на него нацеливается шиповидный белок на поверхности вируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19. Он обманом заставляет рецептор пропустить его внутрь клетки, и здесь патоген продолжает размножаться и распространяться, что приводит к болезни", - поясняет газета.



Mpro — это основная протеаза, фермент, создаваемый коронавирусом, который имеет решающее значение для репликации вируса.



Цифровое воссоздание взаимодействий между 142 пептидами, получаемыми из тунца, и Mpro и ACE2 показывает, что один из них, называемый E-M, может мешать обычным вирусным процессам. Пептид взаимодействует с 13 различными аминокислотами на Mpro и создает прочные связи с двумя из них, которые, по словам исследователей, "могут играть важную роль в подавлении активности Mpro. Из-за того, что Mpro не работает должным образом, вирус не может правильно реплицироваться и, следовательно, не может распространяться от клетки к клетке, - указывает издание. - Исследователи также полагают, что E-M связывается с десятью участками на ACE2, восемь из которых считаются критическими для того, как рецептор связывается с шиповидным белком коронавируса.



«Эти результаты показали, что пептид E-M можно рассматривать как потенциальный ингибитор SARS-CoV-2», - утверждают авторы исследования.



Однако Ханна Уиттейкер, представитель Британской диетической ассоциации, в беседе с Daily Mail отметила, что «людям может показаться, что употребление большего количества тунца предотвратит заражение коронавирусом, однако это, вероятно, неверно, и чрезмерное потребление тунца также может оказывать негативное влияние на здоровье из-за высокого содержания ртути.



Темный шоколад и виноград



Флаванолы — это группа химических соединений, содержащихся во многих пищевых продуктах, включая зеленый чай, мускатный виноград, темный шоколад, чернику и вино. С ними связывают различные бонусы для здоровья, включая улучшение кровообращения в нижних конечностях у людей старше 60 лет и улучшение смекалки. Американские исследователи из Университета Северной Каролины хотели проверить, может ли подгруппа, известная как флаван-3-олы, укрепить иммунную систему человека, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, и сосредоточились на вышеупомянутом ферменте Mpro.



«Mpro в SARS-CoV-2 необходим вирусу для репликации и воспроизведения», - заявил автор исследования профессор Де-Ю Се.



Исследование, опубликованное в декабре в журнале Frontiers in Plant Science, показало, что флаван-3-олы могут связываться с Mpro, препятствуя его функционированию и, следовательно, препятствуя его способности к репликации и распространению. «В зеленом чае содержится пять протестированных химических соединений, которые связываются с разными участками на Mpro, по сути, подавляя его и нарушая его функционирование. Мускатный виноград содержит эти ингибирующие химические вещества в кожуре и косточках», - сказал Се.



По его словам, эти данные указывают, что эти нутрицевтические вещества и экстракты зеленого чая, винограда и какао могут быть использованы, чтобы помешать разрушениям, вызываемым SARS-Cov -2.

Кефир



Кефир ранее связывали с облегчением симптомов синдрома раздраженного кишечника, а также с нормализацией артериального давления и уровня холестерина. Исследователи Александрийского университета в Египте и Университета принцессы Нуры бинт Абдул-Рахман в Эр-Рияде в Саудовской Аравии представили свое исследование в журнал Biomedicine & Pharmacotherapy, и оно будет опубликовано в январском номере в 2021 году. В нем указано, что кефир обладает различными противовирусными свойствами, которые позволяют ему бороться с коронавирусной инфекцией.



Ученые проанализировали исследования, проведенные относительно кефира и его пробиотических свойств, его противовирусного действия против таких инфекций, как лихорадка денге, вирус Зика и гепатит С, а также то, как он может взаимодействовать с коронавирусом. Исследователи указывают, что кефир может действовать как противовоспалительный агент следовательно, кефир может быть существенным ингибитором «цитокинового шторма», который вносит вклад в COVID-19. Это происходит путем ингибирования продукции известных цитокинов, называемых IL-6, IL-1, TNF-α и интерферон-γ, которые, как полагают, ответственны за чрезмерную реакцию иммунитета.



Предлагаемое первоначальное решение для защиты пациентов от цитокинового шторма - это блокада функции IL-6 или введение веществ для подавления воспаления, - пишут исследователи. - Кефир может подавлять активность провоспалительных цитокинов. Использование кефира (и его побочных продуктов) в качестве ингибитора экспрессии провоспалительных цитокинов у пациентов с COVID-19 может оказаться жизнеспособным решением.



На основании всех исследований кефира и его пробиотических микробов, можно сказать, что кефир может действовать как защитное средство против вирусных инфекций, отмечают исследователи.

Экстракт семян грейпфрута



Ученые Юго-Восточного университета Нова, во Флориде и Института пульмонологии Авентура в Майами провели два эксперимента и обнаружили, что экстракт семян грейпфрута с концентрацией всего 0,2% способен снизить количество частиц SARS-CoV-2 ниже обнаруживаемых уровней, пишет Daily Mail, добавляя, что производители существующего на рынке уже несколько лет назального спрея на основе экстракта семян грейпфрута и ксилита подали заявку в FDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - на внесение спрея в список гигиенических средств для борьбы с вирусом SARS-CoV-2. Эта заявка является результатом исследования, которое показывает, что он обладает противовирусными и вирулицидными свойствами, говорится в статье.



«Точный механизм работы ксилита и экстракта семян грейпфрута полностью не изучен, но, основываясь на наших исследованиях и экспериментах с визуализациями, представляется, что он предотвращает проникновение вируса в клетку и в то же время является вирулицидным», - сообщил Daily Mail доктор Маркос Санчес-Гонсалес, соавтор исследования.

Пищевой консервант



Низин — это натуральный пищевой консервант, производное бактерии, содержащийся во многих консервированных продуктах. Он также известен как E234 и является длинным пептидом из атомов углерода, который содержит 34 различных аминокислоты. Впервые он был обнаружен в ферментированном молоке и теперь во всем мире используется в качестве натурального и безопасного пищевого консерванта в различных продуктах, таких как плавленый сыр, молочные десерты, молоко, кисломолочные напитки, мясо и консервы.



Индийские ученые из Университета Висва-Бхарати изучили, может ли низин действовать как противовирусное средство против коронавируса, и их работа была прорецензирована другими учеными и принята к публикации в январском выпуске журнала Virology в 2021 году. Исследование впервые обнаружило, что этот пептид может блокировать рецептор ACE2, тем самым мешая SARS-CoV-2 прикрепляться к нему и инфицировать клетки



Были исследованы восемь различных вариантов низина, четыре из которых (низин H, Z, U и A) обладают более сильной способностью связываться с рецептором ACE2, чем рецептор-связывающая область (RBD) шиповидного белка SARS-CoV-2. Так как низин является пептидом с низкой молекулярной массой и легко доступен в системе, его связывание с hACE2, как ожидается, блокирует возможность взаимодействия RBD шипа SARS-CoV-2 и может по сути исключить проникновение вируса в клетку-хозяин, поясняют ученые.

Морские водоросли



Каррагинан — это разновидность съедобных морских водорослей красного цвета, которые использовались для лечения респираторных заболеваний в Ирландии в XIX веке. Исследователи из Университета Суонси начали испытания на людях после успешных лабораторных исследований безрецептурного назального спрея на основе каррагинана, которые показали, что он может предотвратить инфекцию и уменьшить тяжесть симптомов, если люди все же заразятся Covid-19. Испытание, получившее название ICE-COVID, в настоящее время продолжается с участием 480 сотрудников Британской национальной службы здравоохранения в валлийском городе, участвующем в проекте, и ожидается, что результаты будут опубликованы в мае 2021 года.



«Исследования показали эффективность назальных спреев на основе йота-каррагинана против коронавирусов, что указывает на его перспективу против SARS-Cov-2. Если результаты этого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического испытания окажутся положительными, как мы ожидаем, это может стать дополнительной стратегией профилактики в борьбу с COVID-19», - сказала Зита Джессоп, со-руководитель исследования в Университете Суонси.