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  3 января 2021
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Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 85 млн

CentralAsia (CA) -  В мире количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 приблизилось к 85 миллионам, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 3 января в 191 стране и территории всего мира зарегистрировано 84 588 500 случаев коронавируса, скончались 1 835 788 человек, выздоровели более 59 млн пациентов.

Большинство инфицированных по прежнему приходится на США, Индию и Бразилию — 20 млн, 10 млн и 7 млн соответственно.

В число стран с 2 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция и Италия.

В странах Центральной Азии, по официальным данным, наблюдается небольшой спад ежедневного прироста зараженных. Так, Министерство здравоохранения Таджикистана с началом нового года начало регистрировать минимальное количество новых случаев COVID-19: на 2 января оперативный штаб по ситуации с коронавирусом заявил об отсутствии новых случаев заражения, по состоянию на 3 января в Таджикистане зафиксировали 4 случая инфицирования.

В Кыргызстане на утро 2 января зарегистрировали 58 новых случаев коронавируса. 14 сентября была последняя регистрация случаев COVID-19, когда за сутки было выявлено меньше 50 новых случаев заражения, то есть 47.

В Казахстане ситуация с коронавирусом остается стабильной. Ежедневно в РК коронавирус выявляется у более 700 человек.

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