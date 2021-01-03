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  3 января 2021
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В США первую дозу вакцины от коронавируса получили более 4,2 млн человек

CentralAsia (CA) -  В США направлены в соответствующие медучреждения 13 млн 71 тыс. 925 доз вакцины, первые из положенных двух доз препарата были введены 4 млн 225 тыс. 756 жителям, сообщает Интерфакс.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), прививки осуществлялись вакцинами Moderna и Pfizer-BioNTech, ранее одобренными к применению регулятором.

Американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США число инфицированных COVID-19 достигло 20 млн 379 тыс. 265 человек, из них скончались 349,9 тыс., излечились около 12 млн.

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