Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 250 млн подписчиков в Instagram
- Азия и мир, общество
- 13:51, 03 января 2021
- Просмотров: 1905 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Португальский футболист Криштиану Роналду первым в мире набрал 250 миллионов подписчиков в Instagram. При этом рекорд официальной страницы соцсети еще никто побить не смог. У самого Инстаграма 382 млн подписчиков.
У игрока «Ювентуса» на сегодняшний день 2978 постов, также футболист подписан 458 человек.
Далее в Instagram по популярности следует певица Ариана Гранде и актер Дуэйн Джонсон – 214 млн и 209 млн подписчиков соответственно.
По данным журнала Forbes, в 2020 году Криштиану Роналду стал первым миллиардером из футболистов. За 17-летнюю игровую карьеру заработал в различных клубах 650 млн долларов. Остальную часть дохода португальского спортсмена составили поступления от рекламных договоров.