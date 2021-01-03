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  3 января 2021
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Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 250 млн подписчиков в Instagram
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

CentralAsia (CA) -  Португальский футболист Криштиану Роналду первым в мире набрал 250 миллионов подписчиков в Instagram. При этом рекорд официальной страницы соцсети еще никто побить не смог. У самого Инстаграма 382 млн подписчиков.

У игрока «Ювентуса» на сегодняшний день 2978 постов, также футболист подписан 458 человек.

Далее в Instagram по популярности следует певица Ариана Гранде и актер Дуэйн Джонсон – 214 млн и 209 млн подписчиков соответственно.

По данным журнала Forbes, в 2020 году Криштиану Роналду стал первым миллиардером из футболистов. За 17-летнюю игровую карьеру заработал в различных клубах 650 млн долларов. Остальную часть дохода португальского спортсмена составили поступления от рекламных договоров.

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