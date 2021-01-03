В России за сутки коронавирус выявлен у более 24 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 24 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 января сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 613 (10,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 91,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 149 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 656 166 человек.