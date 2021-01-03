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  3 января 2021
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Число жертв коронавируса в России выросло на 504 человека за сутки

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 504 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство смертей зафиксировано в Санкт-Петербурге — 80 и Москве — 77.

Общее количество жертв коронавируса в России на сегодняшний день достигло 58 506 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-219 выявлен у 3,2 млн, из них выздоровели 2,6 млн,под медицинским наблюдением остаются 656 166 пациентов.

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