Число жертв коронавируса в России выросло на 504 человека за сутки
- Азия и мир, общество
- 14:12, 03 января 2021
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 504 человека, передает оперативный штаб.
Так, большинство смертей зафиксировано в Санкт-Петербурге — 80 и Москве — 77.
Общее количество жертв коронавируса в России на сегодняшний день достигло 58 506 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-219 выявлен у 3,2 млн, из них выздоровели 2,6 млн,под медицинским наблюдением остаются 656 166 пациентов.