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  4 января 2021
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Парламент Монголии перешел на электронную систему

CentralAsia (MNG) -  Парламент Монголии, которому 30 лет, извлек выгоду из технологических достижений и продолжал проводить онлайн-заседания во время пандемии.

Во время глобальной пандемии крайне важно, чтобы парламент продолжал работать, принимать быстрые решения и действовать.

Во время онлайн заседаний были приняты важные законы, такие как Закон о предотвращении и контроле пандемии COVID-19, Закон о снижении социально-экономического воздействия, Закон об освобождении от налоговых штрафов, Закон о выплатах социального обеспечения и Закон об освобождении от штрафов.

Кроме того, электронные системы Lawforum.par Parliament.mn и Lawmaker.par Parliament.mn были внедрены в законопроекты в соответствии с комментариями и запросами общественности.

Онлайн-система позволяет гражданам, ученым и отраслевым экспертам напрямую общаться и выражать свои взгляды на законапроектах.

Эта электронная система приведет работу парламента в соответствие с принципами открытости и демократии и внесет значительный прогресс в законодательный процесс, передает пресс-служба парламента Монголии.

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