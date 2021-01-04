[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголка стала чемпионкой мира среди визажистов

CentralAsia (MNG) -  15-й год подряд Монгольская профессиональная ассоциация парикмахеров и визажистов принимает участие в чемпионатах мира и региональных чемпионатах мира по парикмахерскому искусству.

Индивидуальный чемпионат мира 2020 года «OMC Hair world» был высококонкурентным онлайн-соревнованием с более чем 2000 участников и 10 000 заявок.

И Энхчимэг Бат-Өлзий стала чемпионкой мира по свадебному макияжу.


1

А на номинации мужской креативный стиль Т.Энх-Ялалт и С.Мөнхнасан завоевали серебряную и бронзовую медаль соответственно.

По номинации маникюра, ногтевой фантазии, Т.Энхтуяа завоевала бронзовую медаль.


2

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Туркменистан продлил ограничение по движению поездов до 1 февраля
  • У 21 пассажира, прибывшего в Узбекистан за последнюю неделю, выявлен коронавирус
  • Парламент Монголии перешел на электронную систему


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com