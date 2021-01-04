Монголка стала чемпионкой мира среди визажистов

CentralAsia (MNG) - 15-й год подряд Монгольская профессиональная ассоциация парикмахеров и визажистов принимает участие в чемпионатах мира и региональных чемпионатах мира по парикмахерскому искусству.

Индивидуальный чемпионат мира 2020 года «OMC Hair world» был высококонкурентным онлайн-соревнованием с более чем 2000 участников и 10 000 заявок.

И Энхчимэг Бат-Өлзий стала чемпионкой мира по свадебному макияжу.





А на номинации мужской креативный стиль Т.Энх-Ялалт и С.Мөнхнасан завоевали серебряную и бронзовую медаль соответственно.

По номинации маникюра, ногтевой фантазии, Т.Энхтуяа завоевала бронзовую медаль.





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