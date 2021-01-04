В Таджикистане за сутки не выявлено новых случаев коронавируса, - Минздрав

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, заявили в Министерстве здравоохранения страны.

Также 230 человек с легкими признаками COVID-19 находятся дома на амбулаторном лечении под присмотром врачей, говорится в сообщении.

Общее количество зараженных коронавирусом на 4 января в Таджикистане достигло 13 300 человек, из них выздоровели 12 980 пациентов, скончались 90 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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