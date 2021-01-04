На утро 4 января в Казахстане коронавирус выявлен у 645 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 645 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 4 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 105;
- Павлодарская область - 72;
- Акмолинская область - 58;
- город Нур-Султан - 58;
- Костанайская область - 58;
- Северо-Казахстанская область - 56;
- Атырауская область - 51;
- Восточно-Казахстанская область - 48;
- Алматинская область - 38;
- Западно-Казахстанская область - 35;
- Карагандинская область - 27;
- Мангистауская область - 13;
- Туркестанская область - 10;
- Жамбылская область - 9;
- Актюбинская область - 3;
- Кызылординская область - 3;
- город Шымкент - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 157 579 случаев коронавируса.