На утро 4 января в Казахстане коронавирус выявлен у 645 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 645 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 4 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 105;

- Павлодарская область - 72;

- Акмолинская область - 58;

- город Нур-Султан - 58;

- Костанайская область - 58;

- Северо-Казахстанская область - 56;

- Атырауская область - 51;

- Восточно-Казахстанская область - 48;

- Алматинская область - 38;

- Западно-Казахстанская область - 35;

- Карагандинская область - 27;

- Мангистауская область - 13;

- Туркестанская область - 10;

- Жамбылская область - 9;

- Актюбинская область - 3;

- Кызылординская область - 3;

- город Шымкент - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 157 579 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения