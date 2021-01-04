Программа наставничества «Mentorship Program» для монгольской молодежи продолжается

CentralAsia (MNG) - Монгольский проект «All for YOUth, YOUth for all», финансируемый Европейским союзом, в сентябре 2020 года запустил «Программу наставничества для молодежи». Реализация этой программы дает молодым людям (подопечным) возможность для их личного развития и улучшения карьерных перспектив.

«Одна из целей моей жизни – работать как можно лучше, чтобы построить общество, в котором каждый может получить образование и реализовать то, чему он учится в действительности, независимо от его или ее возраста, пола, национальности, расы. Я хочу быть тем, кто может высказаться в любом уголке моей страны, а не говорить только о правах инвалидов по причине того, что я слаб по зрению. Одна из вещей, которую я узнал от своего наставника – это навык планирования. Кроме того, мне так приятно, что я учусь писать проектное предложение с помощью моего наставника и его коллег. Как подопечный, участвующий в этой программе, я рассматриваю ее как ворота для поддержки молодых людей в их развитии, успешном начале своей будущей карьеры, построении отношений со многими опытными людьми и получении от них полезных советов», - сказал один из участников проекта Лхамсурэн.

Наставниками программы являются опытные эксперты и профессионалы из различных областей, а именно из некоммерческих организаций, международного развития, государственного, делового и академического секторов. В программе приняли участие 27 подопечных. Каждый наставник работает со своим подопечным не менее двух часов в неделю. Второй раз программа пройдет в 2021 году.

«Это удивительно, что я все еще могу двигаться вперед, чтобы достичь своих целей, медленно, но верно, не сдаваясь. Если вы просыпаетесь утром, смотрите в потолок и задаетесь вопросом, что делать сегодня, я бы хотел посоветовать принять участие в таких программах, как эта», - поделился Мөнхсайхан. Б, участник программы.

Эта программа является лишь частью более крупного проекта «All for YOUth, YOUth for all», направленного на расширение возможностей НПО, увеличение занятости и предпринимательства молодежи, содействие гражданскому участию среди молодежи и продвижение волонтерства среди молодежи.

О проекте: Финансируемый Европейским Союзом, Каритас Чешская Республика реализует проект «Все для вас, вы для всех» вместе с двумя партнерами проекта – Монгольским молодежным центром и Центром гражданского просвещения - в городах Улан-Батор и в аймаках Сэлэнгэ, Хэнтий, Дорноговь и Баянхонгор.

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