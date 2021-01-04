Глава МИД Китая рассказал о возникновении пандемии COVID-19

CentralAsia (CA) - Пандемия коронавируса могла начаться с отдельных вспышек заболевания сразу в нескольких странах, заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению КНР.



По словам чиновника, после того, как неизвестный вирус поразил Китай, в стране начали эпидемиологическое расследование, выявили патоген и опубликовали все ключевые данные.



Ван и заявил, что Китай принял самые жесткие меры для контроля пандемии, «благодаря чему сумели эффективно сдержать эпидемию в стране в кратчайшие сроки. Все больше и больше исследований показывают, что эпидемия могла начаться вспышкой во многих местах по всему миру», - сказал он.



Министр добавил, что Китай «берет на себя всю моральную ответственность за пандемию и обещает сделать общедоступную вакцину, а также активно содействовать сотрудничеству в исследованиях и разработках лекарств». По мнению главы МИД Китая, сейчас пандемия далека от завершения, и «нельзя ослаблять единство в борьбе» с COVID-19.

