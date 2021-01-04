[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Китая рассказал о возникновении пандемии COVID-19

CentralAsia (CA) -  Пандемия коронавируса могла начаться с отдельных вспышек заболевания сразу в нескольких странах, заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению КНР.

По словам чиновника, после того, как неизвестный вирус поразил Китай, в стране начали эпидемиологическое расследование, выявили патоген и опубликовали все ключевые данные.

Ван и заявил, что Китай принял самые жесткие меры для контроля пандемии, «благодаря чему сумели эффективно сдержать эпидемию в стране в кратчайшие сроки. Все больше и больше исследований показывают, что эпидемия могла начаться вспышкой во многих местах по всему миру», - сказал он.

Министр добавил, что Китай «берет на себя всю моральную ответственность за пандемию и обещает сделать общедоступную вакцину, а также активно содействовать сотрудничеству в исследованиях и разработках лекарств». По мнению главы МИД Китая, сейчас пандемия далека от завершения, и «нельзя ослаблять единство в борьбе» с COVID-19.

print
  • В Узбекистане от пиротехники пострадало более 120 человек
  • В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 23 человек
  • Парламент Монголии перешел на электронную систему


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com