У 21 пассажира, прибывшего в Узбекистан за последнюю неделю, выявлен коронавирус

CentralAsia (UZ) - За прошедшую неделю в Узбекистан прибыло более 12 тысяч пассажиров из 12 стран. У 21 из них выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в авиакомпании Uzbekistan Airports.

Специальной республиканской комиссией было принято решение, согласно которому с 25 декабря граждане, прибывающие в Узбекистан, проходят экспресс-тесты на наличие антигена коронавирусной инфекции.

По сообщению МИД Узбекистана, данное решение принято специальной комиссией в целях предотвращения проникновения и распространения коронавируса в Узбекистане

Экспресс-тестирование в международном аэропорту Ташкента проводит ООО «Тиббиёт Дунёси» в соответствии с двусторонним соглашением.

В ходе тестирования за последнюю неделю у 21 человека прибывшего из-за границы, был диагностирован коронавирус. Из какой страны прилетели пассажиры, у которых диагностирован коронавирус, не сообщается.

Согласно тарифам, установленным организацией, стоимость экспресс-теста установлена в размере 150 000 сумов (14 долларов) с 25 по 28 декабря, 95 000 сумов (9 долларов) с 28 декабря по настоящее время и 50 000 сумов (5 долларов) для студентов.

«По заданию специальной комиссии, в аэропорту будет сдан тест ПЦР, а на рейсе в Узбекистан - экспресс-тест. Результаты анализа будут объявлены в течение 10 минут путем нанесения штрих-кода на паспорта», - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что в Ташкентском аэропорту после введения тестирования пассажиров возникли многочасовые очереди.

По данным Минздрава Узбекистана, по состоянию на 2 января 2021 года количество заболевших коронавирусом в Узбекистане составляет 77 231 человек.