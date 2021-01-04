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  4 января 2021
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Семья замминистра Узбекистана погибла, упав в ДТП с обрыва на перевале Камчик

CentralAsia (UZ) -  В новогоднюю ночь автомобиль марки Chevrolet Gentra под управлением заместителя министра водного хозяйства Узбекистана Вохиджона Ахмаджонова упал с обрыва на перевале Камчик.

В результате аварии погибли его 34-летняя супруга и трехлетняя дочь, находившиеся в машине. Сам замминистра госпитализирован.

По данным интернет-изданий, семья ехала в Фергану, чтобы отпраздновать Новый год с родителями.

Как сообщила пресс-служба УВД Наманганской области, ДТП произошло на 258-м км автодороги А-373 «Ташкент-Ош» на территории махалли «Кушминор» Папского района Наманганской области. В заднюю левую часть машины ударился другой автомобиль Gentra под управлением жителя Коканда (1996 года рождения).

Следственный отдел ОВД Папского района 1 января возбудил уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы»).

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