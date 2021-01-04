Узбекистан и Таджикистан восстановят чартерное авиасообщение

CentralAsia (TJ) - Как сообщила пресс-служба НАК «Узбекистон хаво йуллари», первый чартерный рейс в 2021 году в столицу Таджикистана город Душанбе будет осуществлен 5 января. Пока речь идет только о чартерных рейсах между столицами двух стран.

По данным авиакомпании, из Ташкента самолет вылетит в 09:30 по местному времени и приземлится в Душанбе в 10:30. Из Душанбе самолет вылетит обратно в 12:00 и прилетит в столицу Узбекистана в 13:00.

При пересечении узбекской границы пассажирам необходимо сдать платный экспресс-тест на наличие антигена коронавирусной инфекции у прибывающих в Узбекистан лиц. Данный порядок распространяется и на тех, у кого имеется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Когда будут возобновлены регулярные рейсы между двумя странами, пока не сообщается.

Восстановленное в 2017 году регулярное авиасообщение между Ташкентом и Душанбе было приостановлено 16 марта 2020 года.

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