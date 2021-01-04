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  4 января 2021
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В Токио могут ввести режим ЧС из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Токио могут ввести режим Чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 4 января сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, передает газета Asahi.

Бары и рестораны, которые до сих пор закрывались в 22:00, будут вынуждены прекращать работу на два часа раньше.

В последние дни тесты выявили беспрецедентное число инфицированных за сутки, которое в Токио превысило 1300 человек.

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