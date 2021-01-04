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  4 января 2021
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В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 23 человек

CentralAsia (MNG) -  За последние сутки в Монголии проведен 13 621 ПЦР тест на коронавирус и выявлено 23 новых случая заражения. Об этом 4 января на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Также за сутки от COVID-19 вылечились еще 9 человек.

По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1286, из которых 878 вылечились, 398 пациентов находятся на лечении в больницах.

Коронавирус в Монголии
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