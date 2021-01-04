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  4 января 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 700 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 752 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 144 710 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 18 538;

- Алматы - 17 309;

- Нур-Султан - 17 070;

- Атырауская область - 12 549;

- Карагандинская область - 11 528;

- Западно-Казахстанская область - 8068;

- Северо-Казахстанская область - 8062;

- Павлодарская область - 7792;

- Костанайская область - 7281;

- Акмолинская область - 6547;

- Алматинская область - 5959;

- Шымкент - 5299;

- Жамбылская область - 4700;

- Актюбинская область - 3569;

- Мангистауская область - 3564;

- Туркестанская область - 3549;

- Кызылординская область - 3326.

Коронавирус в Казахстане
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