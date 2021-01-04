За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 700 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 752 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 144 710 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 18 538;
- Алматы - 17 309;
- Нур-Султан - 17 070;
- Атырауская область - 12 549;
- Карагандинская область - 11 528;
- Западно-Казахстанская область - 8068;
- Северо-Казахстанская область - 8062;
- Павлодарская область - 7792;
- Костанайская область - 7281;
- Акмолинская область - 6547;
- Алматинская область - 5959;
- Шымкент - 5299;
- Жамбылская область - 4700;
- Актюбинская область - 3569;
- Мангистауская область - 3564;
- Туркестанская область - 3549;
- Кызылординская область - 3326.
Коронавирус в Казахстане
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