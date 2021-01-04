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  4 января 2021
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В Узбекистане граждане, сообщившие о коррупции, получат денежное вознаграждение

CentralAsia (UZ) -  Узбекистанцы, оказавшие помощь в раскрытии коррупционных преступлений, получат награду в размере от 3 до 25 базовой расчётной величины (1 БРВ равна 223 тыс.сумам или $21). При сообщении о крупных взятках вознаграждение составит 10-15 процентов от общей суммы.

Соответствующее постановление правительства утверждено 31 декабря, сообщает Министерство юстиции Узбекистана.

Согласно положению о порядке поощрения лиц, сообщивших о правонарушении, связанном с коррупцией, или оказавших иную помощь в борьбе с коррупцией, единовременное денежное вознаграждение будет выплачиваться в случаях:

— если правонарушение будет раскрыто на основании сообщения, поданного в органы по борьбе с коррупцией (Генеральная прокуратура, Служба государственной безопасности, Министерство внутренних дел, Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре);

— если лицо, находящееся в розыске за совершение коррупционного преступления, будет задержано на основании сообщения в правоохранительные органы (этот пункт не касается сотрудников правоохранительных органов).

Размер вознаграждения при этом составит от 3 до 25 размеров базовой расчётной величины (от $60 до $525).

Если же сумма взятки, причинённого ущерба или стоимость присвоенного имущества превышает 100 БРВ, вознаграждение высчитывается в процентах. За сообщение о нарушении значительного размера оно составит 15 процентов от стоимости имущества, крупного и особо крупного размера — 10 процентов.

Кроме того, гражданин может быть представлен к государственной награде за внесение достойного вклада в борьбу с коррупцией.

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