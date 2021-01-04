В Измире обнаружен 2500-летний храм греческой богини Афродиты. Фото

CentralAsia (CA) - На полуострове Урла-Чешме на западе Турции группа археологов обнаружила руины 2500-летнего храма, посвященного древнегреческой богине Афродите.



После обследования территории площадью 1600 квадратных метров, которая охватывает части районов Урла, Чешме и Сеферихисар в Измире, были обнаружены 35 населенных пунктов доисторической эпохи, в том числе 16 из периода позднего неолита.



«Во время нашего исследования мы обнаружили храм Афродиты, построенный в шестом веке до нашей эры. Афродите в то время обычно поклонялись. Это захватывающее и впечатляющее открытие», - сказала агентству Anadolu Элиф Копарал, руководящая группой исследователей.

Исследователь также отметила, что первые следы храма были обнаружены еще в 2016 году.



Афродита — древнегреческая богиня, ассоциирующаяся с любовью, красотой, страстью и плодородия.