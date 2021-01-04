Туркменистан продлил ограничение по движению поездов до 1 февраля
- Туркменистан, общество
- 10:36, 04 января 2021
- Просмотров: 110
CentralAsia (TM) - Ограничения на движения пассажирского железнодорожного транспорта, введенные в Туркменистане в целях профилактики инфекционных заболеваний, продлены до 1 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте АООТ «Демирёллары».
«Сообщаем о приостановлении пассажирского железнодорожного движения до 1 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.
Ранее ограничение вводилось до 1 января 2021 года.