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  4 января 2021
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Туркменистан продлил ограничение по движению поездов до 1 февраля

CentralAsia (TM) -  Ограничения на движения пассажирского железнодорожного транспорта, введенные в Туркменистане в целях профилактики инфекционных заболеваний, продлены до 1 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте АООТ «Демирёллары».

«Сообщаем о приостановлении пассажирского железнодорожного движения до 1 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее ограничение вводилось до 1 января 2021 года.

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