[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане от пиротехники пострадало более 120 человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в результате использования пиротехнических изделий в новогодние праздники пострадало более 120 человек, в 6 домах произошли пожары. Об этом в обращении к гражданам сообщил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов.

По его словам, по стране было изъято более 12 миллионов единиц пиротехнической продукции, 258 человек привлечено к административной ответственности и 17 — к уголовной. Документы ещё по 1048 фактам направлены в судебные и друге органы для принятия законных мер.

Для борьбе с незаконным оборотом пиротехнических изделий, в том числе проведения рейдов и профилактических мероприятий, было сформировано более 800 специальных групп, в которые вошли представители органов внутренних дел, Национальной гвардии, налоговых и других органов, а также общественности.

В 2009 году решением правительства в Узбекистане был введен запрет на ввоз, а также производство, перевозку, хранение, реализацию и использование пиротехнических средств.

print
  • В Камбодже найден повешенным гражданин Туркменистана
  • В США первую дозу вакцины от коронавируса получили более 4,2 млн человек
  • В Париже прошла акция в память о жертве полицейского насилия


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com