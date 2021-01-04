В Узбекистане от пиротехники пострадало более 120 человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в результате использования пиротехнических изделий в новогодние праздники пострадало более 120 человек, в 6 домах произошли пожары. Об этом в обращении к гражданам сообщил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов.

По его словам, по стране было изъято более 12 миллионов единиц пиротехнической продукции, 258 человек привлечено к административной ответственности и 17 — к уголовной. Документы ещё по 1048 фактам направлены в судебные и друге органы для принятия законных мер.

Для борьбе с незаконным оборотом пиротехнических изделий, в том числе проведения рейдов и профилактических мероприятий, было сформировано более 800 специальных групп, в которые вошли представители органов внутренних дел, Национальной гвардии, налоговых и других органов, а также общественности.

В 2009 году решением правительства в Узбекистане был введен запрет на ввоз, а также производство, перевозку, хранение, реализацию и использование пиротехнических средств.