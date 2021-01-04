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  4 января 2021
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Коронавирус: Францию критикуют за медленную вакцинацию

CentralAsia (CA) -  Во Франции врачи и ученые критикуют программу правительства по вакцинации населения от коронавируса: специалисты считают, что программа разворачивается слишком медленно. Как сообщает телеканал Euronews, в стране число вакцинированных сейчас исчисляется сотнями — по сравнению с десятками тысяч в соседней Германии.

В Минздраве утверждают, что эффективность программы нельзя оценивать по истечении одной только недели, и что в ближайшее время кампания наберет обороты.

В Великобритании тем временем готовят распределение уже второй одобренной вакцины — продукта Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Однако и в королевстве действия правительства подвергают критике.

«Как только вакцины станут доступны, нам понадобится доставить их людям и применять их. Это потребует иной стратегии, поскольку необходимо будет использовать все доступные службы в рамках системы здравоохранения. Понадобится, например, привлечь к процессу вакцинации все до последней аптеки, которые делают сейчас обычные прививки от гриппа», - говорит Тони Блэр, экс-премьер Великобритании.

На этом фоне власти Венгрии подтверждают, что продолжат тесное научное сотрудничество с Россией в области вакцинирования, но «Спутник V» на нынешнем этапе не станет основным препаратом. Ранее премьер Виктор Орбан заявлял, что российской вакцины не хватит для всех венгров, и потому альтернативу следует искать в Китае.

Будапешт принимал участие в тестировании российского препарата и получил небольшую партию — около 6000 доз. Это вызвало осуждение в Евросоюзе, где критикуют российскую вакцину за неполный, по мнению европейцев, цикл испытаний.

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