Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 77 258

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 3 января 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 77 258 (+27).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 5 регионах страны.

Всего выздоровели 75 437 (+79) человек, а показатель выздоровления составил 98%.

В настоящее время из 1207 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 156 находятся в тяжёлом состоянии, 31 - в критическом.