Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 77 258

- Узбекистан, общество
- 11:09, 04 января 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 3 января 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 77 258 (+27).
По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 5 регионах страны.
Всего выздоровели 75 437 (+79) человек, а показатель выздоровления составил 98%.
В настоящее время из 1207 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 156 находятся в тяжёлом состоянии, 31 - в критическом.