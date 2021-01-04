Три простых совета, как правильно варить пельмени, чтобы они не разваливались

CentralAsia (CA) - Пользователь китайской мобильной коммуникационной системы WeChat поделился секретами приготовления идеальных пельменей.



Пельмени являются частью традиционной китайской кухни. Легенда гласит, что пельмени изобрел лекарь Чжан Чжунцзин для лечения обморожения, поэтому данное блюдо очень популярно именно в зимнее время.



На севере Китая, особенно на северо-востоке, каждая семья заготавливает на зиму большое количество пельменей. После лепки пельмени выставляют на улицу примерно на десять минут, чтобы они подмерзли, после чего убирают в большой чан.



На юге тоже обожают пельмени, но обычно покупают уже замороженные.

Несмотря на удобство, варить замороженные пельмени непросто, так как они часто лопаются и разваливаются. В результате получается что-то похожее на суп с лапшой и мясом. При варке пельменей, как замороженных, так и свежих, многие просто кидают их в кастрюлю с кипятком, что не является правильным, говорит пользователь WeChat.



Почему замороженные пельмени лопаются при варке?



Причина — в разнице температур. При погружении в кипящую воду ледяные пельмени начинают быстро расширяться. Замороженные пельмени относительно сухие и не пластичные, поэтому при расширении они начинают лопаются и в результате разваливаются.



Кроме того, при высокой температуре происходит склеивание крахмала, находящегося на поверхности теста, что приводит к слипанию пельменей.



Как варить замороженные пельмени?



Для начала, чтобы пельмени не треснули при варке, необходимо довести их до нормальной температуры. Некоторые перед варкой достают пельмени из морозилки и дают им немного полежать. Но за короткое время пельмени не разморозятся, а если держать их слишком долго — они станут мягкими и слипнутся. Поэтому самый правильный способ — замочить замороженные пельмени в воде на три минуты.



1. Замачивание пельменей позволяет быстро довести их до нормальной температуры. Кроме того, тесто впитает некоторое количество воды, что повысит его пластичность, и при варке пельмени не лопнут.



Далее следует налить в кастрюлю воды и поставить ее на огонь. Когда на дне кастрюли появятся пузырьки, необходимо добавить соль и бросить в нее пельмени.



2. Вода не должна быть холодной или кипятком. Появление пузырьков на дне кастрюли говорит о том, что температура воды составляет примерно 55-60 градусов. Если она будет слишком низкой, потребуется больше времени для варки, и пельмени слипнутся. При слишком высокой температуре — тесто лопнет, и пельмени развалятся. Поэтому оптимальной температурой для варки является 50 градусов. После погружения пельменей слегка помешивайте их шумовкой, чтобы они не прилипли к дну кастрюли.



После того, как вода закипит, нужно добавить в кастрюлю стакан холодной воды и дождаться повторного закипания. Затем повторить этот шаг — добавить стакан воды. После третьего закипания остается только выловить пельмени.



3. Независимо от того, какие пельмени вы варите — свежие или мороженные, после закипания воды в кастрюлю необходимо добавлять холодную воду, чтобы температура нагрева оставалась равномерной, советует автор статьи.