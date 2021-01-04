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  4 января 2021
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Эксперт рассказала, чем опасна беспроводная зарядка для телефона

CentralAsia (CA) -  Есть городские легенды, что магнитное поле зарядки портит микросхемы, вредно влияют на здоровье или изнашивают аккумулятор, рассказала агентству «Прайм» аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

«Некоторые основания под собой имеет только последнее: аккумулятор действительно сильно греется от такого способа зарядки, и потеря общей ёмкости аккумулятора при одном беспроводном заряде из-за повышенного нагрева почти вдвое выше, чем при классической проводной зарядке», – отмечает эксперт.

По ее словам, на практике это значит, что батарея будет изнашиваться быстрее. Хотя в целом разница и не слишком значима: потеря 20% емкости аккумулятора после примерно 18 месяцев непрерывной работы для батареи против 24 месяцев на проводной зарядке на примере iPhone по данным ZDNet. Также такая зарядка заряжает телефон значительно медленнее, чем провод, объясняет Насибулина.

Специалист не рекомендует заряжать смартфон беспроводной зарядкой и совмещать обе зарядки одновременно — есть риск перегрева аккумулятора.

«Беспроводная зарядка для здоровья безвредна, хотя, с учетом генерируемого ею электромагнитного поля людям с кардиостимулятором рекомендуется предварительно проконсультироваться со специалистом», - заключила эксперт.

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