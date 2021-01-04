CentralAsia (KZ) - Опубликовано руководство «Инновационные подходы и технологии борьбы с засолением маргинальных земель Центральной Азии». Об этом сообщает пресс-служба ФАО.

Изменение климата, рост населения и кризисы негативно воздействуют на экономический статус сельхозпроизводителей и приводят к снижению продуктивности засоленных, засушливых и деградированных земель в Центральной Азии, - говорится в публикации.

Повышение уровня грунтовых вод и их минерализация в бассейне Аральского моря и неблагоприятная экологическая обстановка в этом регионе, рост засоления, заболачивание, иссушение почв, миграция и аккумуляция токсичных солей в корнеобитаемой зоне отрицательно влияют на потенциальную продуктивность земельных и растительных ресурсов региона, а некогда плодородные земли становятся непригодными для орошаемого земледелия.

«В таких условиях важнейшим условием обеспечения стабильного, устойчивого развития и продовольственной безопасности становится применение комплексного, научного и инновационного подходов к использованию ограниченных природных ресурсов», - сказала один из авторов Руководства Кристина Тодерих, международный эксперт ФАО в области устойчивого управления засушливых земель, профессор Университета Тоттори, Япония; консультант Международного Центра Биоземледелия в условиях засоления (ИКБА). Руководство включает вопросы контроля качества земель и управления процессами засоления; технологии использования маргинальных водных ресурсов для производства кормов; технологии выращивания засухо- и солеустойчивых культур; технологии для оценки высокопродуктивных генетических линий сортообразцов для производства семян, контроля их качества и другие вопросы развития сельского хозяйства на маргинальных землях, которые имеют важное значение в сельскохозяйственном секторе.

Руководство подготовлено по результатам 4-дневного регионального вебинара «Инновационные подходы и технологии борьбы с засолением маргинальных земель Центральной Азии», который проводился в Казахстане в середине августа 2020 г. в рамках проекта ФАО-ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах Центральной Азии (ИСЦАУЗР-2/CACILM-2)». одверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах центральноазиатского региона, а также расширения масштаба применения имеющегося передового опыта и практик.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения