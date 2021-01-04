Трамп потребовал пересчитать голоса в одном штате на прошедших президентских выборах

CentralAsia (CA) - Действующий президент США Дональд Трамп требовал от госсекретаря штата Джорджия пересчитать голоса в его пользу на прошедших выборах, сообщает ВВС.



«Я просто хочу найти 11 780 голосов», - говорит Трамп госсекретарю-республиканцу Брэду Раффенспергеру на записи телефонного разговора, обнародованной Washington Post.



Раффенспергер отвечает, что результаты подсчета верны.



На записи Трамп попеременно то уговаривает, то оказывает давление на госсекретаря Джорджии. Он настаивает, что выиграл выборы в штате, и убеждает Раффенспергера, что «нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что вы пересчитали».



Раффенспергер на это отвечает: «Проблема, господин президент, в том, что данные, которыми вы располагаете, неверны».



Президент затем грозит чиновнику возможными юридическими последствиями. «Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это уголовное преступление. Вы не можете этого допустить. Это большой риск для вас и для Райана, вашего адвоката», - говорит Трамп.



Затем он требует досчитать ему дополнительно 11 780 голосов, что дало бы ему в общей сложности 2 473 634 голоса в штате, на один больше, чем у Байдена, получившего 2 473 633 голоса.



Джо Байден выиграл в Джорджии, получив 306 голосов коллегии выборщиков против 232 голосов Трампа.