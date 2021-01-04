[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане начали менять паспорта на национальные ID-карты

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 4 января начали выдачу национальных ID-карт взамен внутренних биометрических паспортов. Об этом сообщает МВД республики. По данным министерства, до 31 декабря 2022 года ID-карты будут выдаваться в первую очередь лицам, достигшим 16-летнего возраста, а также при утере паспорта, окончании срока его действия, желании сменить имя, фамилию или национальность. С 1 января 2023 года обмен внутренних биометрических паспортов на ID-карты станет обязательным.

Выдаваться карты будут сроком на 10 лет и действовать только на территории Узбекистана. Замена документов будет проходить до 1 января 2030 года.

С 1 января 2021 года выезд за рубеж разрешен только по заграничным биопаспортам.

Первоначально внедрение национальных ID-карт в Узбекистане предполагалось начать в июле 2018 года. Однако по предложению МВД страны и профильных министерств и ведомств было решено отложить этот процесс из-за активного внедрения заграничных биопаспортов для граждан страны.

print
  • В Узбекистане начали менять паспорта на национальные ID-карты
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 77 258
  • Монголия решила продлить строгий карантин на 5 суток


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com