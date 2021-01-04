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  4 января 2021
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США хотят сократить дозу препарата при вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) -  В целях ускорения вакцинации от коронавируса американские власти рассматривают возможность ввести части населения лишь половину дозы препарата, разработанного американской компанией Moderna.

Как сообщил Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых в рамках американской госпрограммы ускоренной разработки и распространения вакцины, официальные лица ведут переговоры с Moderna и медицинским регулятором США (FDA) на этот счет.

По его словам, подобный подход позволит привить «вдвое больше людей» с теми же объемами вакцины.

Препарат Moderna предполагает вакцинирование посредством двух инъекций.

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