США хотят сократить дозу препарата при вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) - В целях ускорения вакцинации от коронавируса американские власти рассматривают возможность ввести части населения лишь половину дозы препарата, разработанного американской компанией Moderna.



Как сообщил Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых в рамках американской госпрограммы ускоренной разработки и распространения вакцины, официальные лица ведут переговоры с Moderna и медицинским регулятором США (FDA) на этот счет.



По его словам, подобный подход позволит привить «вдвое больше людей» с теми же объемами вакцины.



Препарат Moderna предполагает вакцинирование посредством двух инъекций.